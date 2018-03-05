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От профессионализма юриста часто зависят не только благосостояние, но и свобода, и судьба клиента. Поэтому добиться вершин мастерства в этой нелегкой профессии могут только неординарные люди.

Али Мухадинович Тхакахов – один из наиболее известных и профессиональных российских юристов. В настоящее время он руководит судебно-претензионным отделом в Российском правовом центре. Не так много юристов, которые могли бы похвастать столь обширными интересами и богатыми знаниями. За плечами Али Тхакахова – огромный опыт юридической деятельности, качественное профессиональное образование (а их у Али Мухадиновича два – высшее юридическое и высшее экономическое) и даже государственная служба. Али Тхакахов работал юридическим консультантом в государственных структурах, курировал вопросы экономической безопасности и противодействия коррупции, поэтому прекрасно разбирается в вопросах функционирования государственной службы, правоохранительной системы в современной России.

Долгое время Али Мухадинович представлял интересы своих клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации. Как юрист высокой квалификации, Али Тхакахов специализируется на взыскании долгов, арбитражных спорах, жилищных спорах, готов помочь в случае спора со страховой компанией или работодателем, помочь получить законное наследство. Кроме того, Али Тхакахов занимается обеспечением бракоразводных процессов и взыскания алиментов с уклоняющихся от их уплаты бывших супругов. В современной России все эти темы крайне актуальны, поэтому услуги специалистов такого уровня всегда остаются востребованными, а Али Тхакахов готов обеспечить их качественное оказание.

Будучи постоянно нагружен юридической практикой, Али Тхакахов не забывает и о научно-теоретической деятельности, находит время на научные изыскания. Далеко не у всех людей получается совмещать практику и теорию, но к Тхакахову это утверждение не относится – он не только грамотный юрист, но и старательный исследователь, изучающий различные аспекты юридической науки и стремящийся поделиться своими знаниями и наработками с другими людьми, в том числе и с начинающими юристами. Али Мухадинович долгое время преподает на кафедре гражданско-правовых дисциплин в Санкт-Петербургском университете МВД России, на кафедре гражданско-правовых дисциплин в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права.

Перу Али Мухадиновича принадлежат многочисленные статьи в научных журналах, таких как «Социально-гуманитарные знания», «Северо-Кавказский вестник», «Евразийская адвокатура» и многих других. Под авторством Али Тхакахова вышли научное пособие по трудовому праву «Аспекты расторжения трудового договора по инициативе работодателя», научное пособие по управлению государственным имуществом, книга «Трудовые споры и их решения».

Али Тхакахов регулярно выступает в средствах массовой информации с комментариями на самые актуальные для мира права темы. Журналисты, зная высокий профессионализм и социальную активность Али Мухадиновича, регулярно приглашают его высказывать свою точку зрения на происходящие события, отвечать на вопросы юридического характера, которые возникают у читателей.

Очень многим людям за пятнадцать лет своей юридической практики помог Али Тхакахов. Клиенты относятся к нему с благодарностью и уважением за то, что он помог защитить их законные права и интересы, сохранить денежные средства или добиться установленных законом выплат. Али Мухадинович Тхакахов вполне может быть назван лучшим юристом февраля 2018 года.

Тхакахов Али, руководитель Российского правового центра судебно-притензионного отдела