Ирина Ясакова уверена в поддержке президентом РФ малого бизнеса

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Президент РФ должен защитить малый и средний бизнес от фабрикуемых на пустом месте уголовных дел и огромного количества проверок, уверена глава Фонда «Служу России» Ирина Ясакова. Уже 1 марта Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к российскому парламенту, в котором, не сомневается Ирина Ясакова, президент обратит особое внимание на ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса.

Общественный деятель подчеркнула, что много раз сталкивалась с фактами всевозможных «наездов» и необоснованных проверок, которые негативно влияли на рабочую атмосферу в компании и часто фактически уничтожали бизнес. Как правило, отметила Ирина Ясакова, большинство фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям (около 83%) полностью или частично теряют свой бизнес в процессе разбирательств. Из 200 тысяч уголовных дел, возбуждаемых в России, до судов доходит 50 тысяч, 15 тысяч «рассыпаются» в судах, и только 15% дел завершается приговорами. В связи с такой ситуацией не у многих возникает желание заниматься своим бизнесом.

Ирина Ясакова напомнила, что президент РФ уже не единожды требовал от правительства разработать меры по уменьшению полномочий контролирующих органов в бизнесе. Владимир Путин говорил, что излишняя активность органов правопорядка в сфере бизнеса сильно вредит деловому климату.

Глава Фонда «Служу России» рассказала, что внутри страны давно назрела потребность создания специального органа, который занимался проблемами и вопросами предпринимательства. Это могло бы быть даже «министерство малого бизнеса», считает Ирина Ясакова, которое аккумулировало все инструменты поддержки предпринимателей в рамках «единого окна». Накануне послания президента РФ парламенту Ирина Ясакова направила свои предложения Владимиру Путину и рассчитывает услышать от главы государства положительный сигнал малому бизнесу.