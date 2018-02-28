Атаку телефонных террористов на РФ признали хулиганством

Фото из открытых источников

Крупнейшая в истории Российской Федерации атака телефонных террористов, зафиксированная осенью 2017-го года, осуществлялась исключительно из хулиганских побуждений. Такое заявление сделал Андрей Пржездомский, первый заместитель начальника аппарата Национального антитеррористического комитета.

"Всплеск анонимного телефонного терроризма такого масштаба отмечался впервые, но речь, как необходимо отметить, идет об исключительно хулиганской акции", — цитируют Пржездомского российские средства массовой информации.

По словам первого замглавы аппарата НАК, осенняя атака телефонных террористов стала весьма серьезным вызовом для самой системы противодействия терроризму, существующей в России.

"Мы многому научились благодаря этому горькому опыту, поэтому людям, которые намереваются совершать подобные правонарушения, предстоит отвечать по всей строгости закона", — сказал Пржездомский.

В сентябре 2017-го, напомним, из-за анонимных звонков с угрозами было эвакуировано более миллиона граждан РФ. Спровоцированные действиями телефонных террористов инциденты, при этом, происходили в сотнях российских городов.