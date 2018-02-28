Что ждет россиян: Какие законы вступают в силу 28 февраля

Сегодня, двадцать восьмого февраля, в силу вступают некоторые законопроекты, одобренные правительством Российской Федерации. Информационный ресурс inforeactor.ru пишет о законодательных изменениях, которые приготовили власти для россиян.
Изменения, в частности, касаются тарифов на электрическую энергию, налогов на добычу полезных ископаемых, а также мобильной связи и некоторых других сфер деятельности. Например — особенностей финансирования IT-проектов регионального уровня.
Российское правительство внесло правки в законодательство, которое регулирует использование недр. Коррективы затрагивают случаи, когда территории предоставляются в пользование без каких-либо конкурсов или аукционов. Теперь сумма НДПИ в таких случаях будет учитываться в расчете на показатель среднегодовой добычи. Плюс, был изменен порядок подсчета стоимости добытого.
Тарифы на электроэнергию теперь будут утверждаться специалистами ФАС. Это нововведение, как уточняется, затронет соглашения с субъектами оптового сектора.
Роскомнадзор теперь будет иначе взаимодействовать с операторами и владельцами сервисов, которые предоставляют аудиовизуальный контент. Владельцы последних будут получать уведомления о включении ресурса в реестр.
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