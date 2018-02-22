Госдума рассмотрит проект закона об ограничении громкости рекламы в интернете

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Люди, размещающие в Сети лишком громкие (в буквальном смысле) рекламные материалы, могут оказаться вне закона — в Государственную думу Российской Федерации был внесен проект закона, который ограничит уровень громкости интернет-рекламы. Соответствующий законопроект, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу данных нижней палаты парламента, был подготовлен группой депутатов от ЛДПР.

Депутаты от фракции ЛДПР обращают внимание на отсутствие регламентирования уровня громкости интернет-рекламы — и это при том, что на телевидении и радио уже давно ограничивается громкость рекламных материалов.

"Из-за того, что громкость рекламы в Сети не регламентируется ни одним законодательным актом, на просторах самого популярного в Интернете видеосервиса YouTube постоянно встречается реклама, громкость которой в разы превышает громкость видеороликов, в которые она встроена. От этого страдают все интернет-пользователи из РФ, но в первую очередь — дети", — отмечают авторы проекта закона.

Кроме допустимого уровня громкости, закон будет регулировать и некоторые другие особенности рекламы, которой сопровождаются опубликованные в Интернете видеоматериалы. Рекламу, в частности, нельзя будет встраивать в материалы религиозной направленности, а также в видеоролики, продолжительность которых составляет менее трех минут.