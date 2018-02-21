Вадим Шипилов о разнице мошенничества как экономического и общеуголовного преступления

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Мошенничество относится к числу наиболее распространенных в наши дни преступлений. Одна из главных особенностей мошенничества – очень разнообразный и поливариантный состав преступления. Особенности экономического развития России, включая и относительно непродолжительный период существования рыночной экономики, обусловливают очевидную тенденцию к росту количества преступных деяний, ответственность за которые предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Формулировка мошенничества в данной статье УК очень широкая – под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Таким образом, широкий состав преступления объясняет возможность привлечения к уголовной ответственности по статьям 159 – 159.6 УК РФ обширной категории лиц – от уличных жуликов до крупных предпринимателей и государственных чиновников.

Активная экономическая деятельность предпринимателей, особенно в кризисный период, способствовала росту числа нарушения законности при ведении бизнеса. Это обстоятельство дает основания следственным органам возбуждать в отношении некоторых предпринимателей уголовные дела по статьям 159-159.6 УК РФ и привлекать их к уголовной ответственности за мошенничество. Но ведь есть определенная грань между действиями заурядного уголовного преступника, который с помощью обмана или злоупотребления доверием завладевает имуществом граждан или юридических лиц, и предпринимателя, чьи действия далеко не во всех случаях носят уголовный характер.

Поэтому в экспертном сообществе до сих пор продолжаются споры о том, где проходит грань между экономическим и общеуголовным содержанием мошенничества? Именно для более четкого разграничения составов экономического и общеуголовного характера в УК РФ были введены «дополнительные» статьи – 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 «Мошенничество при получении выплат», 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт», 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Статьи 159.1, 159.2, 159.6 составляют «экономический» блок статей, предусматривающих уголовную ответственность за мошенничество. По ч.5 ст.159 УК РФ предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа – если лицо совершило преступление средней тяжести впервые и полностью возместило ущерб, понесенный в результате его действий. Однако, по ч.6-7 ст. 159 УК РФ, которые считаются тяжкими, такая возможность отсутствует.

Именно по «мошенническим» статьям УК РФ привлекается к уголовной ответственности, в том числе и незаконно, значительная часть предпринимателей. Между тем, уголовное преследование предпринимателей приводит к тому, что большинство из них, находясь под следствием, теряет бизнес. На это обстоятельство обращали внимание многие высшие должностные лица Российской Федерации, подчеркивая необходимость более внимательного отношения к проблеме уголовного преследования предпринимателей.

Следует отметить, что статистика привлечения к уголовной ответственности за мошенничество предпринимателей и лиц, не являющихся предпринимателями, не ведется, что создает достаточно сложную ситуацию – предприниматели, совершившие неоднозначные действия в процессе ведения бизнеса, попадают в один ряд с профессиональными уголовными преступниками, специализирующимися на хищениях имущества граждан и организаций обманным путем. Как показывает анализ судебной практики, следственными органами и судами во многих случаях конкретные действия подозреваемых и обвиняемых не рассматриваются в контексте предпринимательской деятельности, что позволяет квалифицировать действия по частям 1-4 статьи 159 УК РФ (как обычное мошенничество) и, соответственно, отказывать в смягчении мер пресечения.

Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество используется для более эффективного давления на бизнес, поскольку в последние годы ряд сугубо экономических преступлений был декриминализован. Но ответственность за мошенничество в УК РФ стала более жесткой, поскольку мошенничество рассматривается как сугубо уголовное преступление, декриминализация которого не целесообразна. В результате, сохраняется очень опасная для экономической и политической системы страны тенденция, когда институт уголовной репрессии становится инструментом разрешения корпоративных и экономических споров, а также механизмом осуществления коррупционной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Вадим Шипилов, адвокат