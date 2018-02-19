Арик Шабанов о способах урегулирования споров между бизнес-компаниями

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Гражданское судопроизводство позволяет осуществлять защиту нарушенных гражданских прав в суде или третейском суде (статья 11 Гражданского кодекса РФ). Защита гражданских прав в суде осуществляется одним из способов, предусмотренных законом, в том числе положениями статьи 12 ГК РФ.

По общему правилу спор между компаниями подлежит разрешению в арбитражном суде. Порядок разрешения подобных споров определен положениями Арбитражного процессуального кодекса РФ. Вместе с тем, споры между компаниями, подведомственные арбитражным судам, могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами спора действующего арбитражного соглашения (ч. 1 ст. 33 АПК РФ). Такое соглашение может составляться в форме отдельного документа, либо быть включено в текст договора, заключаемого сторонами.

Таким образом, для рассмотрения спора третейским судом между участниками спора должна быть письменная договоренность, в которой прямо определено, какой спор и на рассмотрение какого третейского суда они вправе передать. При этом следует учитывать, что третейские суды могут рассматривать далеко не все споры.

Например, не могут быть предметом судебного разбирательства в третейском суде споры о банкротстве, об отказе в государственной регистрации юридических лиц и ИП, корпоративные споры, споры, связанные с госзакупками. И это далеко не полный перечень ситуаций, когда спор не может быть рассмотрен третейским судом.

Решения третейских судов имеют юридическую силу и подлежат принудительному исполнению в порядке, определенном АПК РФ. Такой вывод следует из статей 38, 41 Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – «Закон об арбитраже»), статьи 236 АПК РФ.

На практике арбитражные суды исходят из того, что в случае принудительного исполнения решения третейского суда выдача исполнительного листа применяется не только к решениям государственных судов, но и к иным актам третейского суда (в частности, актам о возмещении понесенных в ходе третейского разбирательства расходов). Аналогичную позицию можно встретить в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.01.2017 N Ф04-5871/2016 по делу N А03-14042/2016.

При заключении арбитражного соглашения стоит быть внимательным, поскольку в нем стороны могут прямо указать, что решение является окончательным и не подлежит отмене. В этом случае в соответствии со статьей ст. 40 Закона об арбитраже оспорить решение третейского суда не получится.

Наличие подобной оговорки об окончательности решения третейского суда влечет прекращение производства по делу, связанного с оспариванием акта, вынесенного третейским судом. Аналогичный подход отражен в пункте 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов», в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.05.2017 N Ф01-1378/2017 по делу N А82-10845/2016.

В настоящее время роль третейских судов при разрешении споров существенно возросла, это связано не только с длительностью рассмотрения споров арбитражными судами и с качеством такого рассмотрения, но с повышением доверия к деятельности отдельных третейских судов.

Конечно же, все вышеуказанное не исключает возможности внесудебного урегулирования споров. Например, возникший судебный спор может быть разрешен путем заключения мирового соглашения. Мировое соглашение заключается только в том случае, если мировое соглашение заключается сторонами арбитражного процесса (ответчик, истец) (ст. 44, 138 АПК РФ).

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом и считается заключенным с момента такого утверждения. Мировое соглашение может быть утверждено сторонами арбитражного процесса в любой момент времени (в том числе на стадии исполнения решения суда).

Ранее существовала позиция, что условия мирового соглашения должны прямо вытекать из судебного спора. В настоящее время суды пошли по другому пути, и большинство из них придерживается позиции, что при заключении мирового соглашения его условия избираются с соблюдением норм о свободе договора, позволяющих сторонам выйти за пределы заявленных судебных требований. Подобная позиция прослеживается в Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 30 октября 2012 г. N 8035/12, в Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 марта 2011 г. N 13903/10.

Несмотря на то, что к мировому соглашению применяется принцип свободы договора, следует также учесть еще одну особенность мирового соглашения – мировое соглашение не подлежит изменению даже при наличии большого желания у сторон такого соглашения. Например, такой вывод сделан в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 N 97. Как правило, в этом случае суды исходят из того, что АПК РФ не предусматривает возможности такого изменения.

Конечно, не стоит забывать и о возможности досудебного урегулирования споров. Если спор урегулируется сторонами до суда, то такое соглашение нельзя назвать мировым, хотя спор и разрешается мирным путем. Правильнее именовать его соглашением о досудебном урегулировании спора. Такое соглашение составляется в простой письменной форме и по общему правилу не подлежит какому-либо утверждению, регистрации или удостоверению.

Также стоит сказать несколько слов о другом способе урегулирования споров – процедуре медиации. Понятие медиации закреплено в Федеральном законе от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в частности, под медиацией понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

Таким образом, стороны спора прибегают к специальному лицу, которое помогает им разрешить возникший спор. Медиация, как и передача спора на разрешение третейского суда, возможна только при обоюдном добровольном согласии участников спора. Это согласие может быть определено соглашением между сторонами, которое может заключаться до или после возникновения спора.

При этом медиатором может быть как профессиональный медиатор, так и непрофессиональный. На практике в Российской Федерации такой способ урегулирования споров применяется не часто. Однако в некоторых случаях целесообразно вместо претензионного порядка урегулирования споров применять обязательный медиативный порядок, без которого дальнейшее обращение в суд будет невозможным. При хорошем медиаторе подобные меры, безусловно, будут способствовать скорейшему и мирному разрешению спора без обращения в суд.

Шабанов Арик, Управляющий партнер Prime legal LLC, кандидат юридических наук