Дачников освободят от пошлины за пользование подземными водами

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Садоводческим, огородническим и дачным товариществам, которые будут получать лицензию на право добычи подземных вод до 2020-го года, не нужно будет платить государственную пошлину. Соответствующий закон приняла сегодня Госдума Российской Федерации.

Действующее отныне законодательство, как уточняют СМИ, позволяет некоммерческим садоводческим организациям получать лицензию, необходимую для пользования недрами в целях добычи подземной воды, бесплатно. Но этот закон будет действовать только до первого января 2020-го.

Стоимость лицензии для добычи подземных вод составляет семь с половиной тысяч рублей. Однако некоммерческим организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, теперь можно получать лицензию без уплаты госпошлины.

Инициатива, по словам представителей Государственной думы, должна стимулировать садоводческие организации на получение лицензий.

Владислав Резник из комитета ГД РФ по бюджету и налогам говорит, что об освобождении дачников от пошлины в правительстве задумались после того, как Дмитрий Медведев встретился с садоводами Курской области в августе 2016-го.