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Минфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в РФ‍

Четверг, 08 Февраля 2018 14:35
Минфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в РФ‍ Фото из открытых источников

Работающим на территории РФ букмекерам запретят принимать ставки на итоги президентских выборов, осуществляемых в России. При этом, ставки на выборы в других странах букмекеры принимать смогут.

 

Соответствующие правила прописаны в проекте федерального закона, регулирующем работу букмекерских контор. Документ, разработанный Министерством финансов Российской Федерации, был опубликован на портале проектов правовых актов.

 

По условиям законопроекта, букмекерские конторы и тотализаторы, действующие в РФ, смогут заключать пари, исход которых зависит, например, от результатов тех или иных спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также результатов референдумов или избирательных кампаний.

 

Однако в последнем пункте авторы законопроекта сделали весьма важное исключение — ставить на результаты выборов или референдумов, которые осуществляются в России — нельзя.

 

В общем, довольно странный документ разработали в Минфине, что тут еще сказать. Выборы президента РФ, напомним, состоятся восемнадцатого марта 2018-го года. Предполагается, что лидером РФ по итогам выборов снова станет действующий президент Владимир Путин.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Минфин

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