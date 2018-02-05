Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов

В современной России довольно распространенной проблемой является уклонение физических лиц от уплаты налогов. Главные причины этого явления – низкая правовая культура населения, неудовлетворительный уровень жизни значительной части российских граждан, наличие огромного теневого сектора экономики. Многие российские граждане, занятые в теневом секторе, работающие без оформления или занимающиеся предпринимательской деятельностью, предпочитают не декларировать свои доходы, не оформляться официально и, соответственно, не платить налоги. В результате государственный бюджет не досчитывается колоссальных сумм, а сами граждане рискуют быть привлеченными к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Отметим, что в российском законодательстве за уклонение от уплаты налогов физическими лицами предусмотрены различные виды ответственности. Начнем с того, что в пункте 1 статьи 229 Налогового кодекса РФ подчеркивается обязанность физических лиц представлять налоговую декларацию для начисления налога на доходы физических лиц. В Налоговом кодексе РФ установлена налоговая ответственность за уклонение от уплаты налогов в виде: 1) начисления штрафов за непредставление налоговой декларации в размере 5% от суммы налога; 2) начисления штрафов за занижение налоговой базы или неправильный расчет суммы налога в размере 30% от суммы налога или 40% от суммы налога в том случае, если это было совершено умышленно. Таким образом, налоговый орган накладывает на гражданина, уклоняющегося от подачи декларации и уплаты налогов, штрафные санкции. Между тем, в Кодексе об административных правонарушениях РФ (Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) ответственность предусмотрена только для должностных лиц, причем в размере небольшого штрафа (от 300 до 500 рублей).
В Уголовном кодексе Российской Федерации присутствует статья 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Однако следует отметить, что большинству физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на практике бояться практически нечего. Состав преступления, ответственность за которое предусмотрена в статье 198 УК РФ, возникает лишь в том случае, если уклонение от уплаты налогов совершено в крупном и особо крупном размерах.
Суммы крупного и особо крупного размеров определены в примечаниях к данной статье УК РФ и рассчитываются за период трех финансовых лет. Крупный размер составляет 900 тысяч рублей неуплаченных налогов и сборов, особо крупный размер – 4,5 млн рублей неуплаченных налогов и сборов. Соответственно, для возникновения столь крупных сумм неуплаченных налогов и сборов, во-первых, необходимо иметь достаточно приличные по российским меркам доходы, а во-вторых, налоговым органом должны быть доказаны все факты уклонения от уплаты налогов и сборов. При этом, примечание 3 к статье 198 УК РФ подчеркивает, что физическое лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей, но полностью уплатившее сумму недоимки, пени и штраф, освобождается от уголовной ответственности.
Если все же виновность лица будет доказана, то ему грозит за уклонение от уплаты налогов и сборов в крупном размере штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительные работы до 1 года, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года. В случае выявления фактов неуплаты налогов в особо крупном размере физическое лицо может быть приговорено к штрафу в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или заработной платы, или иного дохода за период от 18 месяцев до 3 лет, либо к принудительным работам на срок до 3 лет, либо к лишению свободы на срок до 3 лет.
Как свидетельствует анализ судебной практики, в большинстве случаев физические лица привлекаются к ответственности по статье 198 УК РФ после того, как производят продажу дорогостоящей недвижимости (квартиры, домовладения, земельного участка), но не декларируют полученный доход и не уплачивают налог на доходы физических лиц, либо занижают сумму налога. Лишь в этих случаях можно достаточно легко доказать вину граждан в уклонении от уплаты налогов, опираясь на данные из органов, регистрирующих сделки с недвижимостью. В других ситуациях, например, при получении относительно высоких доходов в теневом секторе, доказать факты неуплаты налогов гораздо сложнее, так как сначала необходимо доказать факты получения денежных средств, подпадающих под определение доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц.
Козбанов Андрей, адвокат
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