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Кристина Колесник о причинах возможного снижения порога возраста уголовной ответственности

Понедельник, 05 Февраля 2018 13:33
Кристина Колесник о причинах возможного снижения порога возраста уголовной ответственности Фото из открытых источников

Не так давно Дальний Восток потрясла страшная история – 12-летний мальчик, поссорившись с матерью, несколько раз ударил ее ножом. Женщина попала в больницу. Хотя вина мальчика в нападении на собственную мать очевидна, но он не достиг 14 лет – возраста наступления уголовной ответственности, поэтому наказания он не понесет. Еще страшнее – осенняя трагедия на Кубани, где 13-летний подросток насмерть забил ровесника трубой. Подобные происшествия заставляют нас задуматься о том, действительно ли адекватен порог возраста наступления уголовной ответственности в 14 лет?

 

Не является секретом тот факт, что ситуация с подростковой преступностью в современной России складывается не лучшим образом. Между тем, со многими юными преступниками закон совладать практически не в силах – им 11,12,13 лет, а это значит, что уголовной ответственности они не подлежат, и даже за вопиющие преступления их нельзя направить в воспитательные колонии для несовершеннолетних. Именно поэтому в России в последние годы все чаще обсуждают очень актуальную и дискуссионную тему – возможность снижения возрастного порога наступления уголовной ответственности.

 

В ч. 1 статьи 20 Уголовного кодекса РФ подчеркивается, что уголовной ответственности в Российской Федерации подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста, однако уже в следующей ч. 2 данной статьи приводится перечень преступных деяний, за совершение которых уголовная ответственность наступает в 14-летнем возрасте. Среди них – такие распространенные среди подростков виды преступлений, как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, вымогательство, грабеж, разбой, кража и т.д. К сожалению, все перечисленные виды преступлений серьезно «помолодели». Их все чаще совершают лица, не достигшие 14-летнего возраста. Единственной мерой воздействия, которую можно применить непосредственно в их отношении, является помещение в специальную школу.

 

Отсутствие уголовной ответственности способствует формированию у малолетних преступников чувства безнаказанности, что оказывает на них разлагающее воздействие и толкает на путь совершения новых преступлений. Не стоит считать современных 12-13-летних подростков несмышлеными детьми – страх уголовной ответственности вполне может оградить многих из них от противоправных действий. С другой стороны, помещение в воспитательные учреждения малолетних убийц и насильников представляет собой и превентивную меру их защиты от мести со стороны родственников и близких потерпевшей стороны.

 

Анализ мирового опыта привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности свидетельствует, что в целом ряде стран мира существуют гораздо более низкие, чем в Российской Федерации, возрастные пороги, по достижению которых подросток может предстать перед судом. Так, в целом ряде стран Африки и Ближнего Востока к уголовной ответственности за совершение ряда тяжких преступлений могут привлечь с 7 лет. Не надо думать, что столь жестки законы только в странах «третьего мира». Во Франции уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает с 13 лет, в Великобритании и США – с 10 лет.

 

В истории России также бывали периоды, когда законодатель снижал возрастной порог наступления уголовной ответственности, например – в 1935 году, когда в целях повышения эффективности борьбы с преступностью возраст наступления уголовной ответственности за совершение таких преступлений, как убийство, попытка убийства, нанесение увечий, насилие, кража был снижен до 12 лет. Лишь в 1960 г. уголовный закон РСФСР подвергся окончательной гуманизации, и возраст наступления уголовной ответственности был установлен с 16 лет, по ряду статей – с 14 лет. Однако и социально-экономическая, и криминогенная ситуация в современной России по сравнению с 1960-ми годами существенно изменилась, что не исключает необходимости пересмотра унаследованных от советской правовой системы норм.

 

Таким образом, в самом факте привлечения 12-13-летних преступников к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений нет ничего удивительного и противоречащего мировой практике. Более того, эта мера представляется вполне обоснованной и направленной не только на восстановление справедливости, но и на достижение воспитательного эффекта в отношении малолетних преступников. Последняя задача особенно актуальна в условиях криминализации подростковых субкультур российской провинции, особенно в отдаленных регионах страны. Понижение возраста наступления уголовной ответственности может стать одной из наиболее эффективных мер, направленных на укрепление профилактики подростковой преступности и предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

 

Кристина Колесник, адвокат Московской палаты адвокатов, аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости закон

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