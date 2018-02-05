Владимир Долженко о нюансах регистрации ООО

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Регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО) необходима в том случае, если открывается не просто бизнес (в этом случае достаточно и статуса индивидуального предпринимателя), а юридическое лицо. Правовые особенности регистрации юридических лиц раскрываются в Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

На самом деле в процедуре регистрации общества с ограниченной ответственностью или другой формы юридического лица нет ничего сложного, достаточно просто собрать все необходимые документы и подать их в орган, осуществляющий регистрацию. Однако, как показывает практика, далеко не во всех случаях регистрация юридического лица проходит без препятствий. Согласно российскому законодательству в течение семи дней после подачи документов на регистрацию может быть принято решение об отказе в регистрации ООО.

Наиболее часто в качестве причины отказа в регистрации юридического лица фигурирует отсутствие необходимых документов. Следует помнить, что сотрудники территориального подразделения Федеральной налоговой службы РФ, принимающие документы на регистрацию юридического лица, не уполномочены проверять комплектность документов. Поэтому если лицо, подавшее заявление на регистрацию ООО, оплатило государственную пошлину, у сотрудников налогового органа нет формальных оснований отказать ему в приеме заявления. Если каких-то документов, прилагаемых к заявлению, не хватает, то в течение семи дней учредитель ООО получит отказ в регистрации. Поэтому перед подачей документов необходимо тщательно сверить их комплектность со списком, установленным законом.

Вторая распространенная проблема – наличие ошибок при заполнении документов. Например, учредительные документы ООО могут не соответствовать требованиям законодательства, в связи с чем в регистрации юридического лица может быть отказано. Достаточно часто юридическим лицам отказывают в регистрации по причине наличия в названии слов, правами на которое учредители не обладают. Как мы видим, ничего сложного в том, чтобы избежать перечисленных проблем, нет. Необходимо лишь внимательно изучить законодательство о регистрации юридических лиц и сверить все учредительные документы с требованиями, установленными законом.

Помимо отсутствия необходимых документов и ошибок при их заполнении учредители юридических лиц часто сталкиваются с отказом налоговых органов регистрировать ООО из-за проблем, связанных с юридическим адресом организации. Федеральная налоговая служба РФ располагает обширными списками «резиновых адресов», по которым зарегистрировано большое количество юридических лиц. Если адрес регистрируемого ООО фигурирует в данном списке, с 100% гарантией органы ФНС откажут в регистрации юридического лица.

Известно, что юридические адреса сейчас без особых проблем можно приобрести в компаниях, занимающихся предоставлением юридических адресов и регистрацией юридических лиц. Однако сам факт приобретения юридического адреса у такой компании не означает, что по данному адресу не зарегистрировано еще несколько или несколько десятков юридических лиц. Поэтому, приобретая юридический адрес, необходимо предусмотреть этот нюанс и обговорить возвращение компанией, продающей юридические адреса, уплаченных денег в том случае, если органы ФНС РФ откажут в регистрации именно из-за проблем, связанных с юридическим адресом.

Помимо юридического адреса, при регистрации юридических лиц налоговые органы обязательно обращают внимание и на личности учредителей. По аналогии с «массовыми» юридическими адресами существуют и «массовые» учредители, которые также выступают учредителями целого ряда других юридических лиц, фирм-однодневок. Как правило, это номинальные учредители, которые за незначительное вознаграждение готовы выступать в этом качестве. Кроме того, налоговые органы откажут в регистрации юридического лица, если учредитель юридического лица был в судебном порядке лишен права ведения предпринимательской деятельности и срок, назначенный судом, еще не прошел. Обезопасить себя от отказа в связи с личностью учредителя можно, проверив своих партнеров. Данные по дисквалифицированным предпринимателям и руководителям публикуются на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Следует отметить, что отказ в регистрации юридического лица, если он все же произошел, не влечет за собой каких-либо катастрофических последствий. Во-первых, можно заново собрать все необходимые документы, тщательно перепроверив и исправив ошибки, а во-вторых, если есть основания считать, что ФНС отказала в регистрации неправомерно, обжаловать отказ налогового органа в судебном порядке.

Долженко Владимир, генеральный директор ООО "Правовед"