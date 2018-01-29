Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

Российская таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету «Ведомости».
По информации издания, таможенники в аэропорту уже встретили нескольких человек, зная, что именно те везут из заграницы.
«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», — рассказал юрист консалтинговой компании.
«Ведомости» поясняют, что данные о дорогих покупках таможня получает из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free, а также от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.
Согласно российскому законодательству, без пошлины разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тысяч евро, а при превышении суммы необходимо заплатить 30-процентную пошлину. За нарушение предусмотрен как денежный штраф, так и тюремное заключение.
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