Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

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Российская таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету «Ведомости».

По информации издания, таможенники в аэропорту уже встретили нескольких человек, зная, что именно те везут из заграницы.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», — рассказал юрист консалтинговой компании.

«Ведомости» поясняют, что данные о дорогих покупках таможня получает из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free, а также от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.

Согласно российскому законодательству, без пошлины разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тысяч евро, а при превышении суммы необходимо заплатить 30-процентную пошлину. За нарушение предусмотрен как денежный штраф, так и тюремное заключение.