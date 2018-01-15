В России появятся "черные списки" пассажиров поездов

Фото из открытых источников

"Дочка" госкомпании "Российские железные дороги", "Федеральная пассажирская компания", работает над инициативой, в рамках которой в России могут появиться "черные списки" пассажиров Ж/Д транспорта — речь идет об аналоге решения, которое уже существует в авиационных пассажироперевозках.

Соответствующей информацией, по данным информагентства РИА Новости, с общественностью поделился Петр Иванов, глава ФПК.

В конце 2017-го президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет авиаперевозчикам вести "черные списки" пассажиров. В такие списки попадают, например, люди, которые устроили дебош на борту воздушного судна. Путин, при этом, не исключил появление такого же инструмента, но в сфере железнодорожных перевозок.

По словам Иванова, безопасность пассажиров — это одно из приоритетных направлений в работе ФПК, поэтому инициатива по введению "черных списков" Ж/Д-пассажиров является очень важной.

"У нас и сейчас есть списки пассажиров-дебоширов, но мы пока что не можем применять к ним никаких мер. Единственное, что мы можем — предупреждать проводников о таких лицах", — говорит генеральный директор "Федеральной пассажирской компании".