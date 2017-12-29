Пятница 29 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» Юристы СПбГУ прочли курс лекций о медицинском праве сотрудникам СК РФ

Юристы СПбГУ прочли курс лекций о медицинском праве сотрудникам СК РФ

Пятница, 29 Декабря 2017 12:54
Юристы СПбГУ прочли курс лекций о медицинском праве сотрудникам СК РФ Фото из открытых источников

Юристы Санкт-Петербургского университета прочли лекции, посвященные медицинскому праву, криминалистам Следственного комитета РФ. Темой лекций для руководителей и сотрудников управлений СК различных регионов стали ятрогенные преступления — действия врача, повлекшие негативные последствия для жизни и здоровья пациента.

 

По числу врачебных ошибок в нашей стране лидируют хирурги, за которыми следуют стоматологи, акушеры, терапевты и педиатры, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Эксперты Санкт-Петербургского университета уверены — проблема ятрогении в России и во всем мире является хронической, и этот факт подтверждает статистика.

 

«Лишь один человек из миллиона тех, кто совершает авиаперелеты, подвергается риску нанесения ему вреда. При этом во время получения медицинской помощи такому риску подвергается один человек из трехсот», — рассказал профессор СПбГУ Игорь Акулин.

 

У такой статистики много причин, среди которых очень тонкая грань между обоснованным риском и противоправностью врача, перегрузка и раннее эмоциональное выгорание медиков. Другими причинами эксперты называют общее снижение профессионального уровня подготовки медработников, слабость современных научных школ, а также путаницу и неразбериху в стандартизации медицинской деятельности. Результатом этого становится правовая безграмотность как самих врачей, так и администрации лечебных учреждений.

 

Об ужесточении наказаний за медицинские преступления в России сегодня речь не идет — законодательство в этой части соответствует мировым тенденциям и является вполне исчерпывающим. Однако, по мнению юристов, необходимо обновить и расширить некоторые нормы. «В частности, мы предложили дополнить клятву врача обещанием вскрывать недобросовестные действия медицинских работников, которые знали о нарушениях, но скрыли их из-за корпоративной солидарности», — отметил профессор Акулин. По словам эксперта, такая солидарность не только мешает пациенту добиться истины в правовом споре, но и не помогает юридически защитить добросовестного врача, если в его действиях не было нарушений.

 

Еще один важный аспект взаимодействия медицины и права затронул на лекциях в СК профессор СПбГУ Владимир Пристансков, на конкретных примерах показавший, почему в нашей стране выводы судебных медиков не всегда вызывают доверие. Так, например, большой резонанс вызвала судебная экспертиза, которая обнаружила алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП. Тогда для разрешения спора была проведена комплексная судебная экспертиза, установившая, что в ходе первичного анализа были допущены серьезные нарушения.

 

По мнению экспертов СПбГУ, судебная медицина должна быть выведена из подчинения системе здравоохранения России. Специалисты считают, что при управлениях СК нужно создать отделы, укомплектованные криминалистами и следователями, имеющими и медицинское, и юридическое образование. Сегодня таких кадров очень мало, и Санкт-Петербургский университет решает эту проблему, реализуя образовательную программу магистратуры «Медицинское право».

 

Юристы отмечают, что развитие правоприменительной практики в сфере ятрогенных преступлений принесет государству и вполне конкретные экономические выгоды. Исследования показывают, что дополнительная госпитализация, судебные издержки, утраченный за время болезни доход граждан, инвалидность и другие расходы ежегодно обходятся разным странам в сумму от 6 до 29 миллиардов долларов США.

 

Добавим, сотрудничество Университета и Следственного комитета будет продолжено. Так, в марте 2018 года сотрудники СПбГУ будут участвовать в повышении квалификации работников СК. Кроме того, в следующем году специалисты двух организаций должны завершить работу по созданию Концепции ятрогенных преступлений — осталось провести социологическое исследование, которое поможет разъяснить сложные взаимоотношения врачей и юристов и лучше понять причины медицинских ошибок. Закончить этот комплексный междисциплинарный труд юристам помогут социологи СПбГУ.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги СПбГУ Новости

Главное за сутки
Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве Трагедия в столице — рейсовый автобус осуществил наезд на остановку общественного транспорта, расположенную на Сходненской улице. В результате ДТП погибли два человека. "Автобус наехал на остановку, расположенную у тридцать седьмого…
Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, выплаты будут получать родители первенцев, которые являются…
США призвали РФ к сотрудничеству по Договору по открытому небу США призвали РФ к сотрудничеству по Договору по открытому небу США призывают Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу. Об этом заявил представитель госдепартамента, при этом голословно обвинив Москву в несоблюдении обязательств по соглашению. "Мы призываем…

Читайте также
Житель Ставрополя сорвал куш, сыграв в лотерею Житель Ставрополя сорвал куш, сыграв в лотерею Местный житель из Ставрополя получит приз — сто миллионов рублей, он стал счастливчиком, когда сыграл в лотерею «Русское лото». Более подробно об этом можно узнать здесь, ведь этот выигрыш стал…
Женатые или свободные: кто живет счастливее? Женатые или свободные: кто живет счастливее? Женитьба приносит людям больше счастья, чем одиночество, обнаружили новые исследования. Стремление к счастью в браке также сохраняется в старости. Положительный эффект от брака еще сильнее для тех людей, которые назвали…
Минприроды: Кормление хищников в зоопарках домашними питомцами — варварство Минприроды: Кормление хищников в зоопарках домашними питомцами — варварство Начальник Министерства природы Российской Федерации Сергей Донской подверг резкой критике практику, существующую в европейских, в частности, датских, зоопарках, где посетителям рекомендуют приносить своих домашних питомцев для кормления хищников. "Это то,…
Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов Проект закона, направленного на усиление защиты несовершеннолетних от сексуального насилия, был без замечаний поддержан правительством Российской Федерации. Законопроект, в частности, увеличивает максимальные сроки для педофилов до пожизненных. Инициатива разработки документа…
Фото
Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки

Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...

Видео

 

Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы‍

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.