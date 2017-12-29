Юристы СПбГУ прочли курс лекций о медицинском праве сотрудникам СК РФ

Фото из открытых источников

Юристы Санкт-Петербургского университета прочли лекции, посвященные медицинскому праву, криминалистам Следственного комитета РФ. Темой лекций для руководителей и сотрудников управлений СК различных регионов стали ятрогенные преступления — действия врача, повлекшие негативные последствия для жизни и здоровья пациента.

По числу врачебных ошибок в нашей стране лидируют хирурги, за которыми следуют стоматологи, акушеры, терапевты и педиатры, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Эксперты Санкт-Петербургского университета уверены — проблема ятрогении в России и во всем мире является хронической, и этот факт подтверждает статистика.

«Лишь один человек из миллиона тех, кто совершает авиаперелеты, подвергается риску нанесения ему вреда. При этом во время получения медицинской помощи такому риску подвергается один человек из трехсот», — рассказал профессор СПбГУ Игорь Акулин.

У такой статистики много причин, среди которых очень тонкая грань между обоснованным риском и противоправностью врача, перегрузка и раннее эмоциональное выгорание медиков. Другими причинами эксперты называют общее снижение профессионального уровня подготовки медработников, слабость современных научных школ, а также путаницу и неразбериху в стандартизации медицинской деятельности. Результатом этого становится правовая безграмотность как самих врачей, так и администрации лечебных учреждений.

Об ужесточении наказаний за медицинские преступления в России сегодня речь не идет — законодательство в этой части соответствует мировым тенденциям и является вполне исчерпывающим. Однако, по мнению юристов, необходимо обновить и расширить некоторые нормы. «В частности, мы предложили дополнить клятву врача обещанием вскрывать недобросовестные действия медицинских работников, которые знали о нарушениях, но скрыли их из-за корпоративной солидарности», — отметил профессор Акулин. По словам эксперта, такая солидарность не только мешает пациенту добиться истины в правовом споре, но и не помогает юридически защитить добросовестного врача, если в его действиях не было нарушений.

Еще один важный аспект взаимодействия медицины и права затронул на лекциях в СК профессор СПбГУ Владимир Пристансков, на конкретных примерах показавший, почему в нашей стране выводы судебных медиков не всегда вызывают доверие. Так, например, большой резонанс вызвала судебная экспертиза, которая обнаружила алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП. Тогда для разрешения спора была проведена комплексная судебная экспертиза, установившая, что в ходе первичного анализа были допущены серьезные нарушения.

По мнению экспертов СПбГУ, судебная медицина должна быть выведена из подчинения системе здравоохранения России. Специалисты считают, что при управлениях СК нужно создать отделы, укомплектованные криминалистами и следователями, имеющими и медицинское, и юридическое образование. Сегодня таких кадров очень мало, и Санкт-Петербургский университет решает эту проблему, реализуя образовательную программу магистратуры «Медицинское право».

Юристы отмечают, что развитие правоприменительной практики в сфере ятрогенных преступлений принесет государству и вполне конкретные экономические выгоды. Исследования показывают, что дополнительная госпитализация, судебные издержки, утраченный за время болезни доход граждан, инвалидность и другие расходы ежегодно обходятся разным странам в сумму от 6 до 29 миллиардов долларов США.

Добавим, сотрудничество Университета и Следственного комитета будет продолжено. Так, в марте 2018 года сотрудники СПбГУ будут участвовать в повышении квалификации работников СК. Кроме того, в следующем году специалисты двух организаций должны завершить работу по созданию Концепции ятрогенных преступлений — осталось провести социологическое исследование, которое поможет разъяснить сложные взаимоотношения врачей и юристов и лучше понять причины медицинских ошибок. Закончить этот комплексный междисциплинарный труд юристам помогут социологи СПбГУ.