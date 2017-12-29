Путин: Нужно разобраться с законом, по которому заводятся уголовные дела из-за GPS-трекеров на коровах

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Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке разобраться в ситуации с оборотом так называемых шпионских устройств, к которым относятся и такие девайсы, как GPS-трекеры.

Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, стать фигурантом уголовного дела можно в результате приобретения GPS-трекера, для, например, отслеживания местонахождения коровы. Это, как считает Путин, неправильно.

В ходе большой пресс-конференции с президентом, которая состоялась четырнадцатого декабря, один из представителей СМИ рассказал Путину о курганском фермере, против которого инициировали уголовное производство после того, как он купил в зарубежном онлайн-магазине GPS-трекер для слежения за своей коровой.

Это, кстати, не единственный подобный прецедент — многие граждане РФ заказывают за рубежом, например, ручки со встроенными камерами или микрофонами, а затем оказываются на скамье подсудимых, так как соответствующие товары относятся к категории шпионских спецсредств. Правда, в отличие от GPS-трекера, у которого есть полно далеких от шпионства применений (тот же сценарий с коровой, например), ручки с камерами, вероятно, останутся запрещенными и после президентского поручения о необходимости разобраться в ситуации.