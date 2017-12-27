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Роскомнадзор заблокировал "зеркало" пиратского сайта, ежемесячная посещаемость которого составляет 44 млн человек

Среда, 27 Декабря 2017 12:16
Роскомнадзор заблокировал &quot;зеркало&quot; пиратского сайта, ежемесячная посещаемость которого составляет 44 млн человек Фото из открытых источников

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) сообщает о блокировке так называемого "зеркала" пиратского ресурса baskino с посещаемостью около 44 млн человек в месяц.

 

"По итогам реализации антипиратского законодательства России, ведомством была осуществлена блокировка "зеркала" крупного пиратского онлайн-кинотеатра. Ежемесячная посещаемость заблокированного ресурса составляет сорок четыре миллиона пользователей", — говорят официальные представители цензурирующего Интернет ведомства.

 

"Зеркало" baskino, о котором идет речь, уже занесено в реестр запрещенных на территории РФ сайтов, то есть отечественные операторы связи должны незамедлительно принять меры по фактической блокировке ресурса.

 

Онлайн-кинотеатр, лишившийся очередного "зеркала", был заблокирован ранее — соответствующее решение Московского городского суда было вынесено в связи с многократными эпизодами нарушения авторских прав.

 

С недавних пор, напомним, к сайтам, которые попали в реестр Роскомнадзора, должны применять санкции и действующие на территории РФ поисковые сервисы. Последние, в частности, обязаны удалять заблокированные сайты из своего индекса.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Роскомнадзор

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