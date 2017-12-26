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Кремль: Мы надеемся, что "Роснефть" и "Система" реализуют мировое соглашение без проблем

Понедельник, 25 Декабря 2017 13:50
Кремль: Мы надеемся, что &quot;Роснефть&quot; и &quot;Система&quot; реализуют мировое соглашение без проблем Фото из открытых источников

В правительстве позитивно оценили мировое соглашение "Роснефти" и "Системы" и выражают надежду, что его реализация будет осуществлена без проблем.

 

"То, что мы слышали и читали, безусловно. Это не может не вызывать удовлетворение - выход на определенную мировую. Конечно, важна и реализация достигнутых договоренностей, мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких- то проблем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

В частности, стороны договорились, что "Система" выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей.

 

Окончательные расчеты должны быть завершены до 30 марта 2018 года, после чего стороны откажутся от взаимных претензий.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости Роснефть

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