Кремль: Мы надеемся, что "Роснефть" и "Система" реализуют мировое соглашение без проблем

В правительстве позитивно оценили мировое соглашение "Роснефти" и "Системы" и выражают надежду, что его реализация будет осуществлена без проблем.
"То, что мы слышали и читали, безусловно. Это не может не вызывать удовлетворение - выход на определенную мировую. Конечно, важна и реализация достигнутых договоренностей, мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких- то проблем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В частности, стороны договорились, что "Система" выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей.
Окончательные расчеты должны быть завершены до 30 марта 2018 года, после чего стороны откажутся от взаимных претензий.
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