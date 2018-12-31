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Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина подвела первые итоги работы уникальной площадки образовательного комплекса «Техноград»

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:58
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина подвела первые итоги работы уникальной площадки образовательного комплекса «Техноград» Фото из открытых источников

Планирование карьеры, поиск актуальных предложений на рынке труда, консультация по профессиональной деятельности и прохождение курсов повышении квалификации при необходимости – все это предлагает проект образовательного комплекса «Технограда».

 

Свыше 1,5 тысячи москвичей прошли тестирование в центре развития карьеры «Технограда», об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Как пишет РИАМО, проект «Техноград» на ВДНХ начал работу в сентябре, и за четыре месяца показал свою актуальность и эффективность.

 

«За четыре месяца с момента открытия центра развития карьеры проведено 12 деловых мероприятий, более 1500 тестирований и 250 консультаций», - отметила Наталья Сергунина.

 

Сотрудники Центра развития карьеры проводят мониторинг рынка труда, определяют потребности в персонале и анализирует перспективы трудоустройства. В базе данных Центра – всегда актуальные вакансии от ведущих компаний и крупных предприятий Москвы.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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