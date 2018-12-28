В будущем мы перестанем делить среднее образование на основное и дополнительное – Исаак Калина

Фото из открытых источников

В ходе телепередачи «Вопросы, важные для всех» на «Московском образовательном» телеканале, глава Департамента образования Москвы Исаак Калина выразил убеждение, что в ближайшем будущем грань между основным и дополнительным образованием будет стерта.

«Жизнь требует компромиссных подходов, ее невозможно оценивать междисциплинарными мерками. Дополнительное образование – хороший объединяющий фактор между разными дисциплинами среднего образования, между теоретическими и практическими навыками. Уверен, очень скоро мы перестанем разделять образование на основное и дополнительное», – сказал Исаак Калина.

Преподаватель физики Александр Негазов из московской школы №1430 задал министру вопрос о том, как соотносятся между собой основное и дополнительное образование.

Исаак Калина ответил: «Знания зачисляются в разряд умений только тогда, когда ты их применил в практической плоскости. Ценность синтеза основного и дополнительного образования в том и заключается, что программа основного образования всегда будет выступать базой для практики в любом дополнительном образовании».