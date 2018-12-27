Исаак Калина: Москва демонстрирует победоносные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников

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В ходе итоговой пресс-конференции, которая состоялась в Департаменте образования Москвы, глава ведомства Исаак Калина рассказал об успехах столичной системы образования за последние несколько лет. Об этом сообщает информационный портал «Аргументы и факты».

Министр подчеркнул, что в образовательном секторе столицы наконец-то удалось закрыть «ключевые вопросы». В том числе, были решены проблемы «первоапрельских костров», недостаточного финансирования учебных заведений, «школьных поборов» и неравномерного качества предоставляемого образования.

Отдельно Исаак Калина отметил победоносные результаты столичных школьников на олимпиадах различного уровня.

«С 2010 года на Всероссийской олимпиаде школьников москвичи традиционно завоевывают львиную долю наград. Приятный момент: победители и призеры олимпиад учатся в школах разных районов Москвы. Еще один суперважный факт – «олимпийские» достижения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Они наравне со всеми показывают блестящие результаты учебы. Тому пример – их выступление на «Абилимпиксе» – Национальном чемпионате по профмастерству среди школьников-инвалидов», – сказал Калина.