Сайт «Школа большого города» хранит информацию о важнейших событиях жизни московских школ

Важную роль в жизни московской системы образования играет портал «Школа большого города». Он является настоящим кладезем информации о жизни столичных школ. На этой платформе найти интересующие новости могут ученики и их родители, а также директора школ и преподаватели. Об этом информирует издание «Аргументы и Факты».
Одним из самых важных на сайте является раздел «Открытый департамент». Инструменты обратной связи предоставляют пользователям возможность задать интересующий вопрос главе московского Депобразования Исааку Калине. Его интервью и стенограммы выложены в свободный доступ в разделе «Прямая речь».
Сайт «Школа большого города» предлагает актуальные новости о разнообразных мероприятиях для школьников и подробно рассказывает об образовательном мегапроекте «Московская электронная школа». Также пользователям предлагается информация о получении предпрофобразования, «Школьных субботах», отечественных и международных олимпиадах школьников и пр.
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