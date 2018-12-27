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Сайт «Школа большого города» хранит информацию о важнейших событиях жизни московских школ

Четверг, 27 Декабря 2018 18:49
Сайт «Школа большого города» хранит информацию о важнейших событиях жизни московских школ Фото из открытых источников

Важную роль в жизни московской системы образования играет портал «Школа большого города». Он является настоящим кладезем информации о жизни столичных школ. На этой платформе найти интересующие новости могут ученики и их родители, а также директора школ и преподаватели. Об этом информирует издание «Аргументы и Факты». 

 

Одним из самых важных на сайте является раздел «Открытый департамент». Инструменты обратной связи предоставляют пользователям возможность задать интересующий вопрос главе московского Депобразования Исааку Калине. Его интервью и стенограммы выложены в свободный доступ в разделе «Прямая речь». 

 

Сайт «Школа большого города» предлагает актуальные новости о разнообразных мероприятиях для школьников и подробно рассказывает об образовательном мегапроекте «Московская электронная школа». Также пользователям предлагается информация о получении предпрофобразования,  «Школьных субботах», отечественных и международных олимпиадах школьников и пр. 

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Образование   Теги Новости
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