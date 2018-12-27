Сайт «Школа большого города» хранит информацию о важнейших событиях жизни московских школ

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Важную роль в жизни московской системы образования играет портал «Школа большого города». Он является настоящим кладезем информации о жизни столичных школ. На этой платформе найти интересующие новости могут ученики и их родители, а также директора школ и преподаватели. Об этом информирует издание «Аргументы и Факты».

Одним из самых важных на сайте является раздел «Открытый департамент». Инструменты обратной связи предоставляют пользователям возможность задать интересующий вопрос главе московского Депобразования Исааку Калине. Его интервью и стенограммы выложены в свободный доступ в разделе «Прямая речь».

Сайт «Школа большого города» предлагает актуальные новости о разнообразных мероприятиях для школьников и подробно рассказывает об образовательном мегапроекте «Московская электронная школа». Также пользователям предлагается информация о получении предпрофобразования, «Школьных субботах», отечественных и международных олимпиадах школьников и пр.