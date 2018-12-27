Исаак Калина рассказал о важности цифровых технологий в образовательном процессе Москвы

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Лидер столичного Депобразования Исаак Калина сообщил о том, что активное применение цифровых технологий позволило изменить будни учителей в мегаполисе.

Они больше не вынуждены изыскивать временные ресурсы для составления отчетов, сбора документации или оформления бланков. Об этом проинформировал портал «Вечерняя Москва».

Так, в Москве успешно внедрили автоматизированную систему аттестации педагогов, которая уже успела доказать свою эффективность.

При этом ежедневные уроки в местных школах стали более инновационными и современными благодаря реализации уникального проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).

Благодаря этому убедительно растут результаты столичных школьников не только при сдаче ЕГЭ, но и в рамках выступления на городских, федеральных и зарубежных олимпиадах. Учителя же могут благодаря цифровым технологиям использовать высвобожденное время, чтобы повышать свою квалификацию.