Исаак Калина рассказал о важности цифровых технологий в образовательном процессе Москвы

Лидер столичного Депобразования Исаак Калина сообщил о том, что активное применение цифровых технологий позволило изменить будни учителей в мегаполисе.
Они больше не вынуждены изыскивать временные ресурсы для составления отчетов, сбора документации или оформления бланков. Об этом проинформировал портал «Вечерняя Москва».
Так, в Москве успешно внедрили автоматизированную систему аттестации педагогов, которая уже успела доказать свою эффективность.
При этом ежедневные уроки в местных школах стали более инновационными и современными благодаря реализации уникального проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).
Благодаря этому убедительно растут результаты столичных школьников не только при сдаче ЕГЭ, но и в рамках выступления на городских, федеральных и зарубежных олимпиадах. Учителя же могут благодаря цифровым технологиям использовать высвобожденное время, чтобы повышать свою квалификацию.
Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.