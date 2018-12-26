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Исаак Калина рассказал о проблемах, которые удалось решить Департаментом образования и науки Москвы

Среда, 26 Декабря 2018 19:54
Исаак Калина рассказал о проблемах, которые удалось решить Департаментом образования и науки Москвы Фото из открытых источников

На итоговой пресс-конференции руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина рассказал, какие методы помогли решить ключевые проблемы, стоявшие перед ведомством в последние годы.

 

В столице снят вопрос очередей в детских садах, в частности за счет открытия дошкольных групп в общеобразовательных школах. Решен вопрос с финансированием: «Даже резервы у московских школ сегодня очень солидные, минимум 8% от годового бюджета», – подчеркнул глава Департамента. Удалось поднять уровень средней зарплаты учителя в московской школе до 107,6 тысяч рублей.

 

Разработанная система и проект «Московская электронная школа» освободила учителей от бумажной отчетности и позволила организовать отслеживание динамики успехов школьников. А они впечатляют: победы на чемпионатах WorldSkills, Олимпиадах, тестирование PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся) говорит о высоком уровне образования в Москве во всех школах.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Образование   Теги Новости
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