Исаак Калина рассказал о проблемах, которые удалось решить Департаментом образования и науки Москвы

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На итоговой пресс-конференции руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина рассказал, какие методы помогли решить ключевые проблемы, стоявшие перед ведомством в последние годы.

В столице снят вопрос очередей в детских садах, в частности за счет открытия дошкольных групп в общеобразовательных школах. Решен вопрос с финансированием: «Даже резервы у московских школ сегодня очень солидные, минимум 8% от годового бюджета», – подчеркнул глава Департамента. Удалось поднять уровень средней зарплаты учителя в московской школе до 107,6 тысяч рублей.

Разработанная система и проект «Московская электронная школа» освободила учителей от бумажной отчетности и позволила организовать отслеживание динамики успехов школьников. А они впечатляют: победы на чемпионатах WorldSkills, Олимпиадах, тестирование PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся) говорит о высоком уровне образования в Москве во всех школах.