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Выпускниками «Стартап-школы МБМ» в Москве стали более двух тысяч человек

Вторник, 25 Декабря 2018 09:09
Выпускниками «Стартап-школы МБМ» в Москве стали более двух тысяч человек Фото из открытых источников

В прошлом году столичное Правительство запустило бесплатный образовательный проект «Стартап-школа МБМ». В его рамках опытные наставники обучают маркетингу и продажам начинающих бизнесменов.

 

Последние также тщательно знакомятся с действующими в мегаполисе программами поддержки МСБ, тонкостями отечественного законодательства и основами бухучета. Такую информацию передает сайт московского мэра.

 

По словам заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной, в текущем году «Стартап-школа МБМ» выпустила 2023 человека. Им были вручены соответствующие сертификаты, свидетельствующие об окончании обучения. В то же время стартовал набор слушателей на будущий год.

 

Согласно результатам августовского опроса, около 40 процентов выпускников «Стартап-школы МБМ» открыли собственное дело или планируют это сделать. В то же время почти 45 процентов слушателей продолжают проходить профессиональное обучение.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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