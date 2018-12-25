Выпускниками «Стартап-школы МБМ» в Москве стали более двух тысяч человек

В прошлом году столичное Правительство запустило бесплатный образовательный проект «Стартап-школа МБМ». В его рамках опытные наставники обучают маркетингу и продажам начинающих бизнесменов.
Последние также тщательно знакомятся с действующими в мегаполисе программами поддержки МСБ, тонкостями отечественного законодательства и основами бухучета. Такую информацию передает сайт московского мэра.
По словам заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной, в текущем году «Стартап-школа МБМ» выпустила 2023 человека. Им были вручены соответствующие сертификаты, свидетельствующие об окончании обучения. В то же время стартовал набор слушателей на будущий год.
Согласно результатам августовского опроса, около 40 процентов выпускников «Стартап-школы МБМ» открыли собственное дело или планируют это сделать. В то же время почти 45 процентов слушателей продолжают проходить профессиональное обучение.
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