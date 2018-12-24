Все школы столицы были подключены к проекту «Московская электронная школа»

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Глава Департамента образования города Москвы Исаак Калина 20 декабря, в четверг, сообщил, во все школы столицы были оснащены необходимым оборудованием и техникой в рамках проекта «Московская электронная школа», пишет «Вечерняя Москва».

По словам министра, в столице работает более 1,5 общеобразовательных учебных заведений, и все они получили должное оснащение. В частности, в столичных школах было установлено более 48 тысяч точек доступа Wi-Fi и 21 тысячи интерактивных панелей. Также в их распоряжение было передано 43 145 ноутбуков.

Отметил Исаак Иосифович и значительный рост зарплат педагогического состава. За три года средняя заработная плата учителя в Москве выросла более чем на 35% - с 77,6 тысячи рублей в 2016 году, до 107,6 рублей в 2018 году.

«По данным за 11 месяц 2018 года средняя зарплата учителей составила 107,6 тысячи», - рассказал глава образовательного ведомства.