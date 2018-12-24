На базе МАИ открылся новый детский техноцентр «Траектория взлета»

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В Москве, на Ленинградском шоссе начал работу новый детский технопарк «Траектория взлета». Центр открылся на базе Московского авиационного института, его специализация – инновационные технологии в авиастроительном сегменте.

Ежегодно новый технопарк смогут посетить более 3 тыс. школьников. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Mos.ru.

«Траектория взлета» будет проводить обучение по восьми образовательным программам. Учащиеся смогут ознакомиться с аддитивными технологиями создания 3D-образов, изучат принципы работы беспилотных систем и основы цифровых технологий, попробуют себя в роли авторов веб-сервисов и мобильных приложений, а также смогут разработать персональную модель ракеты или авиалайнера. По результатам обучения, авторы лучших идей и проектов смогут получить при поступлении в МАИ до 10 дополнительных пунктов к баллам ЕГЭ.

«Траектория взлета» – пятнадцатый по счету детский технопарк, открывшийся в Москве. Ежегодно детские техноцентры всех округов столицы принимают до 60 тыс. учащихся. Образовательные программы для технопарков разрабатываются совместно со специалистами ведущих предприятий и вузов Москвы.