Вопросы школьных поборов и «первоапрельских костров» в Москве решены – Исаак Калина

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Как рассказал журналистам глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, проблема со сдачей родителями денег на различные «школьные нужды» в столице полностью решена. Теперь все школьные расходы на 100% финансируются из муниципального бюджета. Об этом пишет РИАМО.

«Раньше от родителей учеников поступало множество жалоб, что нужно сдавать деньги в школу. Собирали то на компьютеры для класса информатики, то на шторы, то на текущий ремонт класса. Сегодня с этой проблемой мы практически распрощались. Все статьи расходов школ серьезно финансируются из городского бюджета», – сказал Калина.

Глава Департамента образования добавил, что помимо школьных поборов, в Москве решен еще один важный вопрос – проблема «первоапрельских костров».

«Раньше проблема «первоапрельских костров» казалась непреодолимой. Родители с вечера занимали очередь, чтобы утром записать своих детей на обучение в школу. А ночью, чтобы не потерять очереди, грелись у костров. Эта проблема решена еще с 2012 года. Теперь в школах действует система электронной записи, а первоклассники переходят в свой первый класс прямо из дошкольной группы», – добавил Калина.

Он отметил, что в 2018 году переводом из дошкольных групп в первые классы школ были зачислены 67,8 тыс. детей.