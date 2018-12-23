В московских школах удалось победить бюрократию

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В столичных школах практически искоренена бюрократия. Как отметил глава местного Депобразования Исаак Калина, в настоящее время все учреждения образования в мегаполисе финансируются одинаково. При этом учителя перестали жаловаться на низкие зарплаты, а учащиеся из всех московских округов и районов демонстрируют хорошие результаты. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал министр, недавно одной из самых серьезных проблем в Москве была запись детей в школы, когда родителям приходилось ночами дежурить у учреждений образования. В 2012 году вопрос был навсегда снят с помощью введения онлайн-записи. В этом году 67800 первоклассников в столице зачислили в школы, переведя их из дошкольных групп.

В своем комментарии Исаак Калина также сообщил, что в последние шесть лет в школах Москвы удалось решить проблему с существованием поборов на нужды школы (к примеру, проведение ремонтных работ). Теперь все школы обладают хорошим финансированием, а педагогам выплачивают достойную заработную плату.