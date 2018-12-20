Сергей Собянин восхитился победой учеников московских школ на конкурсе инженеров

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Минувший Международный конкурс детских инженерных команд отметился убедительным выступлением столичных школьников. Финальный тур соревнований с 12 по 14 декабря включительно проходил в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что московские школьники одержали победу в номинациях «Перестройка +», «Космическая станция» и «Микробный топливный элемент». При этом молодежное жюри вручило специальный приз командам Московского государственного образовательного комплекса, школ № 1498, №354 и №2097.

В личном микроблоге столичного мэра Сергея Собянина в Twitter появилась поздравительная запись в адрес школьников Москвы. Он отметил, что им пришлось выдержать серьезную конкуренцию — в финале сошлись 74 команды из семи стран мира.

Ранее Исаак Калина (руководитель Депобразования г. Москвы) говорил о том, что для столичной системы образования развитие технического образования в школах и кружках является одной из ключевых задач. По мнению министра, сейчас из стен школ должны выходить ребята, которые готовы осваивать востребованные в мегаполисе профессии. С этой целью в школах активно развивают предпрофобразование.