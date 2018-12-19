Сергей Собянин анонсировал старт ежегодной раздачи книг в Москве

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17 декабря московский мэр Сергей Собянин обновил свой микроблог. В новой записи чиновник, в частности, рассказал о том, что 18 декабря в столице РФ стартует реализация ежегодного проекта «Списанные книги».

Под его эгидой московские библиотеки проводят ревизию книжных фондов для приема новых изданий и раздачи списанных книг всем желающим. В этот раз к списанию подготовили свыше 160000 изданий. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

В своей записи Сергей Собянин также акцентировал внимание на сезоне катания на коньках в Москве, а также о том, что с 15 декабря в столичных школах ведется запись детей в первые классы. Глава Депобразования мегаполиса Исаак Калина ожидает, что в новом учебном году в первые классы в Москве пойдет около 100000 детей.

Отметим, что 17 декабря также состоялось заседание Президиума Совета РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе этого мероприятия стал известен объем финансирования нацпроектов «Демография», «Образование», «Наука» и «Здравоохранение» в ближайшие шесть лет — он составит в общей сложности более 6,5 трлн. рублей.