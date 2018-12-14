15 декабря начинается запись в первые классы школ Москвы

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Глава московского Депобразования Исаак Калина назвал дату, когда в российской столице начинается запись детей в первые классы местных школ. Таковой датой обозначена суббота, 15 декабря. Уже привычно запись будет длиться до начала следующего учебного года. По словам министра, ожидается, что в текущем году в первые классы столичных школ будут записаны порядка 102-103 тысяч детишек. Сейчас в первые классы зачислены уже 67 тысяч детей, занимающихся в дошкольных группах. Такими сведениями поделился сайт Москва 24.

В первые классы столичных школ принимаются дети, которым на 1 сентября не более 8 лет и не менее 6 лет и 6 месяцев. Записать ребенка в первый класс московской школы могут его родители или же законные представители.

Летом следующего года в российской столице планируют открыть самую большую в городе школу. Проходить обучение в ней будут 2500 детей, а местом расположения учреждения образования выступает территория экс-завода ЗИЛ.