Об изменении функций столичного Департамента образования рассказал Исаак Калина

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Как пишет «Вечерняя Москва», логичным продолжением той работы, которую департамент вел в прежние годы, назвал руководитель Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина предстоящее расширение функций ведомства.

Напомним, ранее ведомство носило название «Департамент образования», тем не менее, научная деятельность являлась одной из основных сфер его работы. В частности, совместно с московскими вузами и институтами были созданы предпрофессиональные классы в столичных школах. Эта программа профориентационной подготовки очень заинтересовала представителей образовательной системы Финляндии, они специально приезжали в Москву для изучения данного опыта.

«Мы будем использовать научный потенциал вузов, центров для развития московского образования, интеграции научных исследований в интересах города», - подчеркнул Исаак Калина.