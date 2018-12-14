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Об изменении функций столичного Департамента образования рассказал Исаак Калина

Пятница, 14 Декабря 2018 18:53
Об изменении функций столичного Департамента образования рассказал Исаак Калина Фото из открытых источников

Как пишет «Вечерняя Москва», логичным продолжением той работы, которую департамент вел в прежние годы, назвал руководитель Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина предстоящее расширение функций ведомства.

 

Напомним, ранее ведомство носило название «Департамент образования», тем не менее, научная деятельность являлась одной из основных сфер его работы. В частности, совместно с московскими вузами и институтами были созданы предпрофессиональные классы в столичных школах. Эта программа профориентационной подготовки очень заинтересовала представителей образовательной системы Финляндии, они специально приезжали в Москву для изучения данного опыта.

 

«Мы будем использовать научный потенциал вузов, центров для развития московского образования, интеграции научных исследований в интересах города», - подчеркнул Исаак Калина.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Образование   Теги Новости
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