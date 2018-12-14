Олимпиады для школьников в скором времени могут отменить

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Предполагается, что в скором будущем проведение олимпиад может больше не понадобится.

Все благодаря развитию цифровых технологий – теперь всю информацию об успеваемости школьника и его возможностей можно будет получить из личного электронного портфолио.

Таким предположением поделился мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя возможности разработанного столичными новаторами проекта «Московская электронная школа».

«В учебном сезоне 2017–2018 года электронно-образовательными материалами «Московской электронной школы» воспользовались педагоги для проведения более чем 40% учебных занятий. Ожидаем, в этом учебном году популярность базы МЭШ бут еще выше», – поддерживает развитие новейших технологий, глава столичного департамента образования, Исаак Калина.