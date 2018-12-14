Знаменитый государственный Физтех-Лицей им. П.Л. Капицы станет платным

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С 1 января 2019 года за учёбу в известном государственном Физтех-Лицее им. П.Л. Капицы города Долгопрудный придётся заплатить от 10 тысяч рублей. Подобное изменение станет возможным после ликвидацией ГОБУ и переводом новых зданий с учителями и учащимися в частное АНОО.

Инициатором перевода лицея в коммерческое учреждение стал их партнёр «Физтех-Союз». Как выяснилось, подобное изменение можно реализовать вполне законно и Министерство образования Московской области уже удовлетворило обращение и приняло документы.

Решение по коммерциализации лицея вызвало массовые возмущения среди родителей учащихся, абитуриентов, просто неравнодушных людей и журналистов центрального канала Россия-1. 12 декабря осветить событие приехала съёмочная группа телеканала. На встрече с журналистами участвовало около 15 родителей, съемка велась напротив Лицея и потом в квартире одного из родителей. На следующий день съёмка продолжилась в «Физтех-Союзе» - партнере Лицея и самой заинтересованной в смене правовой формы Лицея стороны.

Как сообщили в съемочной группе телеканала, данный репортаж должен был выйти 12 декабря в 20.45, но после съемки в Физтех-Союзе выход передачи в эфир был приостановлен по приказу «из областного правительства». Причина – нужно получить формальный комментарий Министерства образования МО (3 суток). Родители учеников уверены, что именно на этом этапе и остановят движение репортажа. На вопрос зачем работникам СМИ необходимо разрешение Министерства образования ответа не было.

Отметим, что в России впервые происходит ликвидация бесплатного базового образования в государственной школе. Возмущённые переменами родители отмечают, что лицей был построен на наши деньги, деньги налогоплательщиков, а теперь этот же Лицей будет «продавать образовательные услуги» самим же налогоплательщикам, нам с вами!

Как считает общественность, подобный прецедент по переводу государственного Лицея на коммерческую основу можете вызвать аналогичные изменения по России и дискредитировать образование в целом, превратив его в "условно бесплатное".

Инициативная группа уже написала письмо губернатору МО Воробьёву А.Ю. и ждёт репортажа о лицее на канале Россия-1.