Школьники Москвы выиграли шесть медалей в олимпиаде по информатике

Департамент образования сообщил, что школьники московских школ № 57 и 179 в составе сборной команды стали абсолютными победителями финала Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.
Двухдневный финал проходил с 8-го и 9-е декабря в Санкт-Петербурге. Школьникам удалось за короткое время решить одиннадцать сложных задач. Итого на счету школьников-победителей шесть медалей: два золота, два серебра, две бронзы и 14 дипломов.
Ранее руководитель департамента образования города Москвы, Исаак Калина, рассказал, что развитие олимпиадного направления является одной из главных задач его ведомства. Последние годы школьники Москвы стабильно демонстрируют высокие результаты не только на федеральных, но и на международных интеллектуальных соревнованиях.
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