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С возможностями «Московской электронной школой», реализованной Департаментом образования столицы под руководством Исаака Калины, ознакомлен Дмитрий Медведев

Четверг, 13 Декабря 2018 09:08
С возможностями «Московской электронной школой», реализованной Департаментом образования столицы под руководством Исаака Калины, ознакомлен Дмитрий Медведев Фото из открытых источников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время доклада мэра Москвы Сергея Собянина о планах по развитию ключевого столичного образовательного проекта ознакомился с дальнейшими планами по развитию МЭШ.

 

«Московская электронная школа» в этом году была отмечена международной премией в области образования HundrED. Помимо внимания регионов России к платформе МЭШ, его возможностями заинтересовались образовательные системы Финляндии и Арабских Эмиратов.

 

Как сообщает «Москва24», в ближайшее время проект получит новые функции, которые позволят школьникам делать электронные домашние и контрольные работы. Мэр Собянин отметил, что можно говорить о реализации того, что добивались в эти годы – равных возможностей, независимо от того, в каком районе человек проживает.

 

«В возможность реализации задачи «лидерства без отстающих» семь лет назад, мало кто верил, кроме нашего мэра», - прокомментировал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина. 

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа
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