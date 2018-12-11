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Школы Москвы смогут использовать трехлетний бюджет на крупные проекты

Вторник, 11 Декабря 2018 11:14
Школы Москвы смогут использовать трехлетний бюджет на крупные проекты Фото из открытых источников

Школы Москвы получили возможность использовать средства из трехлетнего бюджета на реализацию крупных проектов. При этом, направление расходов школа может определять сама. Новый подход уже был успешно применен в одной из школ столицы.  

 

«Сегодня директор может из следующих периодов небольшую часть использовать заранее – не более 10% бюджета. Эти деньги могут быть направлены на создание уникальной базы – некоторые директора, к примеру, рассчитывают набрать средства на IT-полигоны. У большой школы и планы большие. На их реализацию нужен большой финансовый ресурс, который иногда нужно аккумулировать, в том числе и забирая из финансирования будущих периодов. При этом, подчеркну, не нанося никакого вреда деятельности школы в следующие периоды», – рассказал о новом подходе глава Департамента образования Москвы Исаак Калина.

 

Для того, чтобы изменить график распределения выделяемых на три года бюджетных средств, директору необходимо проанализировать предстоящие расходы, сопоставить их с графиками финансирования и направить предложение учредителю. Все корректировки будут внесены на основании дополнительного соглашения и представлены в плане закупок. 

 

Специалисты Департамента образования столицы отмечают, что возможность использовать средства из трехлетнего бюджета позволит школам дополнительно получать в год 140 млн. рублей для реализации крупных проектов. 

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа
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