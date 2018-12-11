Школы Москвы смогут использовать трехлетний бюджет на крупные проекты

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Школы Москвы получили возможность использовать средства из трехлетнего бюджета на реализацию крупных проектов. При этом, направление расходов школа может определять сама. Новый подход уже был успешно применен в одной из школ столицы.

«Сегодня директор может из следующих периодов небольшую часть использовать заранее – не более 10% бюджета. Эти деньги могут быть направлены на создание уникальной базы – некоторые директора, к примеру, рассчитывают набрать средства на IT-полигоны. У большой школы и планы большие. На их реализацию нужен большой финансовый ресурс, который иногда нужно аккумулировать, в том числе и забирая из финансирования будущих периодов. При этом, подчеркну, не нанося никакого вреда деятельности школы в следующие периоды», – рассказал о новом подходе глава Департамента образования Москвы Исаак Калина.

Для того, чтобы изменить график распределения выделяемых на три года бюджетных средств, директору необходимо проанализировать предстоящие расходы, сопоставить их с графиками финансирования и направить предложение учредителю. Все корректировки будут внесены на основании дополнительного соглашения и представлены в плане закупок.

Специалисты Департамента образования столицы отмечают, что возможность использовать средства из трехлетнего бюджета позволит школам дополнительно получать в год 140 млн. рублей для реализации крупных проектов.