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Из российских учебников истории исчезла информация о захвате Амурской области

Вторник, 11 Декабря 2018 10:48
Из российских учебников истории исчезла информация о захвате Амурской области Фото из открытых источников

Из учебников по истории, предназначенных для российских восьмиклассников, убрали фразу о захвате Амурской области у Китая в девятнадцатом веке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на "Просвещение".

 

В учебник были внесены правки после того, как появились возмущения, обусловленные описанием политического кризиса, вспыхнувшего в Китае в середине девятнадцатого века.

 

В оригинальном тексте, в частности, говорилось: "Франция и Англия начали вторую "опиумную войну", которая продлилась с 1857-го по 1860-й год. В результате англичане и французы получили доступ к внутренней китайской торговле, Российская Империя захватила Амурскую область, Франция — часть Вьетнама, а Японии достались некоторые острова".

 

Этот текст сильно возмутил родителя восьмиклассника из Благовещенска, с подачи которого начался громкий скандал. В результате появилась новая версия учебника — в ней нет фразы о захвате Амурской области Россией.

 

Представители "Просвещения" отмечают, что скандальная версия учебника по истории для восьмого класса все еще присутствует в федеральном перечне рекомендуемых к использованию учебных изданий, т.е., школы могут свободно использовать этот учебник, пока не будет принят новый перечень.

 

В 2019 году у "Просвещения" появится специальный сервис, при помощи которого будут собираться комментарии и замечания к учебникам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Образование   Теги Новости Учебники
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