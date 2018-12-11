Из российских учебников истории исчезла информация о захвате Амурской области

Из учебников по истории, предназначенных для российских восьмиклассников, убрали фразу о захвате Амурской области у Китая в девятнадцатом веке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на "Просвещение".
В учебник были внесены правки после того, как появились возмущения, обусловленные описанием политического кризиса, вспыхнувшего в Китае в середине девятнадцатого века.
В оригинальном тексте, в частности, говорилось: "Франция и Англия начали вторую "опиумную войну", которая продлилась с 1857-го по 1860-й год. В результате англичане и французы получили доступ к внутренней китайской торговле, Российская Империя захватила Амурскую область, Франция — часть Вьетнама, а Японии достались некоторые острова".
Этот текст сильно возмутил родителя восьмиклассника из Благовещенска, с подачи которого начался громкий скандал. В результате появилась новая версия учебника — в ней нет фразы о захвате Амурской области Россией.
Представители "Просвещения" отмечают, что скандальная версия учебника по истории для восьмого класса все еще присутствует в федеральном перечне рекомендуемых к использованию учебных изданий, т.е., школы могут свободно использовать этот учебник, пока не будет принят новый перечень.
В 2019 году у "Просвещения" появится специальный сервис, при помощи которого будут собираться комментарии и замечания к учебникам.
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