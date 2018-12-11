Вице-премьер ОАЭ Шейх Саиф бин Заед Аль Нахьян разглядел в московской системе образования потенциал

Фото из открытых источников

В конце ноября в Абу-Даби состоялся крупнейший международный саммит AQDAR, на котором присутствовала делегация из Москвы и представляла свои разработки в области образования.

Представленными цифровыми разработками лично заинтересовался вице-премьер ОАЭ Шейх Саиф бин Заед Аль Нахьян, который отвечает за образовательную политику всей страны.

Кроме того, Арабская делегация сделала запрос на посещение московских школ для детального ознакомления с системой «Проход и питание» и на возможность адаптации проекта «Московская электронная школа» на арабский язык.

Говоря об обмене опытом с другими государствами, глава департамента образования города Москвы, Исаак Калина не раз подчеркивал, что интерес всегда должен быть взаимовыгодным.