Исаак Калина рассказал, какие проекты пристально изучают специалисты департамента образования Хельсинки в Москве

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Результатом посещения Международного форума «Город образования» главой Департамента Лиисой Похьелайнен стал визит делегации ведомства в Москву.

Как подчеркнул руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина, Лииса Похьелайнен приехала с огромной командой своих коллег: «Они очень внимательно изучают то, что мы делаем, и внимание к московской школе лидеров мирового образования говорит о многом».

Внимание финских специалистов устремлено на два основных проекта - «Московская электронная школа» («МЭШ») и работу классов по предпрофессиональному образованию.

«Мы отметили большое количество интересных моментов, некоторые из этих идей мы бы хотели использовать по возвращении на родину», - отметила Лииса Похьелайнен.

В ходе визита глава финской делегации пригласила Исаака Калину в Хельсинки в 2019 году для более детального обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества.