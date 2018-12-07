Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского учебника

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Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского школьного учебника. В украинских школах изучают актерское мастерство или историю кинематографа? Нет. Камбербэтча изобразили на учебнике по зарубежной литературе для десятого класса.

Авторы учебника подумали, что если изобразить на книге известного актера, то можно вызвать у школьников интерес к литературе. Сомнительное предположение, но хорошо хоть, что ограничились Камбербэтчем, а не скриншотами из видео для взрослых, которое уж точно вызывает интерес у любого подростка (если нас читают сотрудники украинского Министерства образования, то пусть имеют в виду, что это шутка).

"Мы хотели связать прошлое с современностью, поэтому поместили на обложку картинку с актером. Это должно стимулировать интерес к литературе", — сказала в свое оправдание Ольга Николенко, глава авторского коллектива нового учебника.

Николенко отметила, что в учебнике есть раздел о разных воплощениях классических шекспировских персонажей (в частности — Гамлета), поэтому изображение Камбербэтча вроде бы как в тему. Что думает о всем этом сам актер, известный главным образом по сериалу "Шерлок" — мы, к сожалению, не знаем.