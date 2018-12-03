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Парламентарии Москвы решили изъять физкультуру из учебных планов

Понедельник, 03 Декабря 2018 08:26
Парламентарии Москвы решили изъять физкультуру из учебных планов Фото из открытых источников

Депутаты городской думы столицы предложили вычеркнуть из учебных планов уроки физкультуры, а школьникам предоставить право выбора вида спорта для школьных занятий. Такую идею высказала заместитель председателя комиссии думы по образованию Ольга Ярославская. 

 

– Я полагаю, что уроки физкультуры нужно вывести из учебного плана. Час активности обязательно должен быть ежедневно, но такой, чтобы ученик сам выбирал вид и время занятия. Это может быть, например, игровой вид спорта или плавание вместе с ребятами из любых классов. Такие уроки можно было бы и в итоговой аттестации учитывать, но это вызовет значительный пересмотр образовательных стандартов как на федеральном, так и на региональном уровне, – объяснила Ярославская.

 

Ранее Исаак Калина, руководитель московского депобразования, выступал с похожими инициативами. Так, он предлагал после 8 класса вместо уроков физкультуры отправить детей заниматься в спортивные секции по самостоятельно выбранному виду с возможностью перехода из одной в другую. Общую же базу физподготовки, по мнению Калины, нужно сформировать в младших и средних классах.

 

Другое предложение главы департамента – учитывать занятия в секциях вместо школьных уроков физкультуры.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости физкультура
 

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