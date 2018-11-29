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Хабаровские учителя успешно развивают цифровые школы

Четверг, 29 Ноября 2018 14:19
Хабаровские учителя успешно развивают цифровые школы Фото из открытых источников

«В Хабаровском крае уже успешно реализованы несколько программ информатизации образования и сегодня мы находимся в начале следующего важного этапа. Он связан с новыми задачами, поставленными президентом России перед системой образования, с национальным проектом, одним из направлений которого является цифровое образование, - прокомментировала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. – Мы приступаем к формированию целевой модели цифрового образования в Хабаровском крае. В рамках этой модели мы будем рассматривать и автоматизацию систем управления образовательной организацией и образовательным процессом, и формирование современного контента, в том числе с учетом региональных особенностей. Нам всем предстоит много работы, многому научиться, начиная с министров и заканчивая каждым конкретным педагогом. Но нас это не пугает, мы это делать умеем, и я думаю у нас все получится».

 

Особые заслуги хабаровских педагогов в реализации проекта «Российская электронная школа» отметили министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова и партнер образовательной системы Дальнего Востока — Группа компаний «Просвещение». Подробнее - в материале Planet Today.

 

По словам самих учителей, цифровые технологии и продукты помогают как в процессе преподавания, так и в процессе усвоения материала школьниками. Интересные приемы для эффективного обучения учеников младших классов, например, предоставляет дополненная реальность, использование интерактивных карт и QR-кодирования.

 

«Современные технологии превращают обучение в очень интересный процесс. Это особенно важно для начальной школы. У нас есть мобильные классы, интерактивное оборудование, у детей — нетбуки. Все в свободном доступе», — рассказала учитель начальных классов МАОУ «Лицей «Ступени» г. Хабаровска Наталья Нижегородцева.

 

«Наша задача — сделать работу каждого учителя региона максимально комфортной и эффективной, рассказать и научить новым технологиям, помочь преодолеть барьеры», — подвел итоги мероприятия первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. — «В Хабаровском крае сильные педагоги, а мы, при помощи продуктов и методик «Просвещения», дадим коллегам дополнительные возможности профессионального развития, раскроем таланты». 

 

Торжественная церемония прошла в рамках XI краевой научно-практической конференции по вопросам информатизации системы образования «От цифровой школы к цифровой экономике». Участие в конференции 28-29 ноября приняли педагоги из всех регионов Дальневосточного федерального округа.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
 

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