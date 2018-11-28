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Финалист MTS StartUp Hub, платформа ProgressMe привлекла более 500 преподавателей и 1800 учеников за первые 2 месяца работы

Вторник, 27 Ноября 2018 14:14
Финалист MTS StartUp Hub, платформа ProgressMe привлекла более 500 преподавателей и 1800 учеников за первые 2 месяца работы Фото из открытых источников

Первый открытый виртуальный класс для репетиторов английского языка ProgressMe, победитель MTS StartUp Hub как EduTech-проект, вышел на рынок онлайн-образования.

 

Всего в акселераторе приняли участие 250 стартапов, 10 из которых дошли до финала. За первые два месяца работы сервиса к нему подключились более 500 репетиторов и 1800 учеников.

 

Сейчас педагогам приходится работать в онлайн-школах и отдавать им до 60% своего дохода или преподавать индивидуально по Skype и отправлять учебные материалы по почте, тратя много времени на подготовку к занятиям. ProgressMe привнесет на рынок частного репетиторства существенные изменения: преподаватель пользуется сервисом для работы с учениками за абонентскую плату и не платит комиссию за занятия. Это первая в России платформа, позволяющая частным преподавателям конкурировать на рынке с онлайн-школами и сохранять за собой важные права на творчество, методику преподавания и ценовую политику. Впервые педагоги смогут не только использовать сервис с разработанной программой занятий, но и создавать собственные курсы, используя интерактивные шаблоны. Открытая платформа построена на технологии «полного онлайна»: ученик и преподаватель находятся в виртуальном классе, и тьютор в режиме реального времени видит все действия ученика.

 

«Российский рынок онлайн-технологий в сфере образования только формируется и, по нашим оценкам, находится на уровне 1,5-2% от всего рынка образования в стране. Мы приветствуем проекты, чьи технологии и решения позволяют по-новому взглянуть на этот рынок и привнести дополнительные рычаги для его роста, – прокомментировал руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин, – ProgressMe успешно прошли акселерационную программу MTS StartUp Hub и получили возможность запуска оплачиваемого пилотного проекта с корпорацией. В рамках работы с образовательной платформой Smart University от МТС, компания подтвердила работоспособность бизнес-модели и достигла основных метрик, заложенных на стадии формирования пилота. В настоящее время компания совершенствует продукт, расширяя функциональность. Первые результаты совместной работы демонстрируют, что платформа имеет все шансы стать альтернативой для частных педагогов на растущем рынке дистанционного образования». 

 

В отличие от бизнес-моделей онлайн-школ виртуальный класс ProgressMe устроен так, что репетитор сам подключает к платформе своих учеников и определяет стоимость занятия, все транзакции между сторонами проводятся вне сервиса. Монетизация сервиса основана на абонентской плате педагога. Стоимость фиксированная и не меняется в зависимости от количества занятий и учеников, для которых использование платформы – бесплатное.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Английский язык
 

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