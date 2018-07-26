Четверг 26 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Образование» Исаак Калина рассказал о внедрении в столице проекта «Московская электронная школа»

Исаак Калина рассказал о внедрении в столице проекта «Московская электронная школа»

Четверг, 26 Июля 2018 08:14
Исаак Калина рассказал о внедрении в столице проекта «Московская электронная школа» Фото из открытых источников

Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина пообщался с журналистом газеты «Юго-Восточный курьер» на предмет реализации в мегаполисе проекта «Московская электронная школа» и изменениях в местной системе образования.

 

В рамках интервью он также коснулся вопроса востребованности в главном городе РФ определенных колледжей и профессий.

 

В своем интервью министр напомнил, что реализация проекта «МЭШ» в Москве ведется с 2016 года. В минувшем учебном году в местных школах было проведено более сорока процентов уроков с применением электронных образовательных материалов проекта.

 

В электронной библиотеке «МЭШ» сейчас можно найти свыше 330 тысяч единиц атомарного контента, более 19 тысяч сценариев уроков и 210 учебников. За неделю к сервису «Электронный журнал и дневник» обратились более сорока миллионов раз.

 

По словам Исаака Калины, важно, что все это бесплатно и доступно для семьи каждого школьника из российской столицы.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
Главное за сутки
СМИ: число жертв серии терактов на юге Сирии превысило 100 СМИ: число жертв серии терактов на юге Сирии превысило 100 По меньшей мере 100 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за…
Россия и Китай нанесут совместный удар по экономике США Россия и Китай нанесут совместный удар по экономике США Одним из самых крупных держателей американского государственного долга (исчисляемого уже десятками триллионов долларов) является Китай, поэтому если предположить, что Пекин вслед за Москвой начнет активно избавляться от облигаций Казначейства США,…
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
Читайте также
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Эксперты Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки назвали самый вредный для человеческого организма напиток. Нет, это не жидкость для мытья стекол, как можно было бы предположить, а сладкие напитки, в которых…
Названо идеальное время для пробуждения на работу Названо идеальное время для пробуждения на работу Для того, чтобы время вашего пробуждения в рабочие дни стало идеальным, просто отнимите от него двадцать минут — советуют ученые из Великобритании. Сэкономленное таким образом время, по словам экспертов, можно…
Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Если нанести на зубы наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина, а затем облучить их синим световым излучением в течение четырех часов, то зубы приобретут белоснежно белый цвет — выяснили химики…
Тема дня
"Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа "Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа

Еще недавно весь Западный мир содрогался от ужаса: "А ну, как Трамп признает Крым российским? А вдру...

Фото
А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид? А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Даже в сказках, где всё возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая это две разные Василисы.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.