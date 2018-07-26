Исаак Калина рассказал о внедрении в столице проекта «Московская электронная школа»

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Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина пообщался с журналистом газеты «Юго-Восточный курьер» на предмет реализации в мегаполисе проекта «Московская электронная школа» и изменениях в местной системе образования.

В рамках интервью он также коснулся вопроса востребованности в главном городе РФ определенных колледжей и профессий.

В своем интервью министр напомнил, что реализация проекта «МЭШ» в Москве ведется с 2016 года. В минувшем учебном году в местных школах было проведено более сорока процентов уроков с применением электронных образовательных материалов проекта.

В электронной библиотеке «МЭШ» сейчас можно найти свыше 330 тысяч единиц атомарного контента, более 19 тысяч сценариев уроков и 210 учебников. За неделю к сервису «Электронный журнал и дневник» обратились более сорока миллионов раз.

По словам Исаака Калины, важно, что все это бесплатно и доступно для семьи каждого школьника из российской столицы.