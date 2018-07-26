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Поддержка столичного Депобразования способствовала проведению встречи между школьниками и космонавтом

Четверг, 26 Июля 2018 08:12
Поддержка столичного Депобразования способствовала проведению встречи между школьниками и космонавтом Фото из открытых источников

Московские школьники получили возможность встретиться с летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Это мероприятие прошло на территории подмосковного образовательного центра «Патриот», благодаря столичному Депобразования и Российскому движению школьников.

 

Именно в «Патриоте» сейчас проходит слет молодежного лагеря «Лето московского школьника: выездная образовательная сессия». Она является продолжением проекта «Суббота московского школьника». В конце июня Исаак Калина (руководитель Депобразования) анонсировал летнее продолжение проекта, по той причине, что каникулы не мешают детям регистрироваться и ходить на лекции.

 

Участие детей в мероприятиях РДШ — бесплатное. Они используют летний период для получения новых знаний, участия в научных проектах и мастер-классах. Лагерь направлен на популяризацию науки и детей в систему школьного самоуправления.

 

Занятия с детьми проводятся педагогами, приглашенными экспертами и лекторами. Как отметила председатель московского регионального отделения РДШ Надежда Куранина, у всех учеников школ-участниц проектов РДШ есть возможность бесплатно участвовать в программах этого движения.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школьники
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