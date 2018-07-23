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На Международных соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA 2018 выявили самых умных детей

Понедельник, 23 Июля 2018 15:33
На Международных соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA 2018 выявили самых умных детей Фото из открытых источников

В Москве прошли Международные соревнования по ментальной арифметике ALOHA 2018, на которых выявили самых умных детей со всего мира. В России мероприятие проводилось впервые при поддержке Россотрудничества МИД РФ, Минобрнауки и Ростуризма. Более 600 детей из 39 стран мира в возрасте от 5 до 13 лет соревновались по 10 разным уровням. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Дети из Мексики, Испании, Ирландии, Хорватии, Малайзии, Индии, Бангладеш, Узбекистана, а также из регионов России и других стран мира приехали вместе с родителями в Москву в Центр международной торговли, чтобы продемонстрировать свои способности по уникальной методике.

 

Участники соревновались в нескольких категориях и решали примеры различной сложности. Все дети должны были в течение 5 минут решить 70 арифметических примеров из нескольких слагаемых. Кажется, что это невероятно, но как сказал один из самых юных победителей, все это очень легко. «Видите, когда вы мне задаете пример, мои руки автоматически начинают считать, хотя абакуса (древние счеты для арифметических вычислений) перед о мной нет. Я представляю в облаках абакус и на нем руками быстро считаю», - поделился 7-летний Эмир Желихаш из Нальчика, который занял второе место по второму уровню.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование
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