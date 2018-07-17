Госдума приняла проект о создании военных учебных центров при вузах

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах.

После внесения инициативы 5 июня некоторые СМИ выступили с утверждениями, что таким образом якобы упраздняются военные кафедры в высших учебных заведениях, что вызвало широкий общественный резонанс, но было категорически опровергнуто в Минобороны и парламентариями.

Целью законопроекта является "повышение эффективности обучения граждан в структурных подразделениях военной подготовки" при вузах, говорится в пояснительной записке, сообщает ТАСС. Согласно ей, в настоящее время в ряде вузов военная подготовка осуществляется в трех формах. Это программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, которые реализуются в учебных военных центрах; программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также программы военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения).

"При этом военная подготовка в этих структурных подразделениях осуществляется, как правило, по родственным военно-учетным специальностям с использованием общей учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники", - указывают разработчики.

"Законопроектом предусматривается взамен существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки иметь в вузах структурные подразделения военной подготовки единого вида - военные учебные центры", - поясняют они.

Объем военной подготовки в вузах будет увеличиваться

Как заявил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, военная подготовка в гражданских вузах является важным элементом системы подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса. "Наличие такого запаса - одно из важнейших условий поддержания обороноспособности государства", - добавил он.

Парламентарий также рассказал, что военная подготовка кадров в гражданских вузах имеет долголетнюю историю, и напомнил, что еще в 1926 году были сформированы "военные кабинеты" при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана, а в 1960-1980-е годы военные кафедры гражданских вузов были кузницей резерва офицерских кадров.

Глава комитета уточнил, что в 2008 году на базе существующих военных кафедр были созданы 37 учебных военных центров и 68 военных кафедр, а в 2014 году были проведены мероприятия по организации новой системы военной подготовки граждан - подготовки сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса при гражданских вузах. "Военная подготовка позволяет Вооруженным силам РФ расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, а студентам - приобрести военно-учетную специальность", - констатировал он.

Шаманов указал на то, что сегодня военные кафедры создаются на основе глубокого анализа потребности государства в той или иной специальности. Он привел данные, согласно которым в 2015-2017 годах были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты пять военных кафедр, в 2017 году - при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах. "И на этом Минобороны останавливаться не собирается", - подчеркнул политик.

"Цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки. Этой нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза - военном учебном центре", - акцентировал внимание депутат. Он также сообщил, что объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.