«Мама, я хочу в Англию» или все, что вы хотели знать о курсах английского за рубежом

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Как проходят курсы английского в Великобритании, Ирландии, США и на Мальте, и чем они лучше обычных? Кто может поехать, и что для этого нужно? На эти и другие вопросы отвечает команда онлайн-сервиса по бронированию языковых курсов за рубежом LinguaTrip.com.

Что это за курсы

Это уроки, которые проходят в языковой школе в другой стране. Там нет русскоязычных преподавателей — все занятия проходят на английском.Такие занятия подходят тем, кто хотя бы немного понимает английскую речь и может строить простые предложения: рассказать о себе и своей жизни, спросить дорогу и сделать заказ в кафе.

Чем курсы за рубежом лучше репетиторов или курсов в своей стране

Изучение английского за рубежом — это полное погружение в языковую среду, которого нельзя добиться на курсах в своем городе или с репетитором, даже если он носитель английского. Студенты не только каждый день занимаются в классах, но и общаются на английском друг с другом, в магазинах, транспорте и на улице.

Обучение в языковой среде ускоряет прогресс в английском, помогает снять языковые барьеры и бегло заговорить на иностранном языке. Всего за три-четыре недели на курсах студенты перестают воспринимать язык как чужой и начинают думать на английском.

Как устроены курсы

В день приезда студенты заселяются, знакомятся со школой и проходят тест на уровень владения языком. Чтобы учиться было комфортно, студентов распределяют в группы подходящей сложности. Занятия начинаются со следующего дня: если курс утренний, то с утра, если вечерний — после обеда.

Какие бывают курсы

Курсы бывают утренние или вечерние, краткосрочные и долгосрочные.

Утренние курсы проходят до обеда. Поэтому у студентов остается еще полдня на то, чтобы позагорать на пляже, погулять по городу и съездить на экскурсии.

Вечерние курсы начинаются после полудня и подходят тем, кто любит поспать подольше. Заканчиваются курсы до шести-семи вечера, так что студенты успевают посмотреть город, а иногда — посетить спектакли и влиться в ночную жизнь.

Краткосрочные курсы рассчитаны на три-четыре недели. Обычно на них едут во время отпуска или каникул, чтобы повысить уровень общего английского и улучшить разговорные навыки.

Долгосрочные курсы — это программы подготовки к языковым экзаменам, поступлению в зарубежный университет или повышения квалификации для специалистов. К экзаменам TOEFL и IELTS готовятся от одного до трех месяцев, к поступлению в университет — от полугода до двух лет. Повышение квалификации занимает в среднем два-три месяца.

Как выбрать курс

Нужно определиться с целью и решить, в какую страну ехать. Английский можно учить для себя, для работы или поступления в иностранный университет.

Если хочется подтянуть английский и заодно попутешествовать, лучше выбрать курс с минимальной или средней нагрузкой — 12-18 часов в неделю. Курсы на Мальте, Кипре и в Таиланде подойдут тем, кто соскучился по морю. В Нью-Йорке или Сан-Франциско — тем, кто давно хочет побывать в Америке. В Австралии — любителям экзотики и приключений.

Если язык нужен для работы, стоит взять курс делового языка с более интенсивной нагрузкой. Чтобы успеть добиться прогресса в английском за короткую поездку, посмотреть достопримечательности и не устать, подойдет курс, рассчитанный на 25-30 часов в неделю. Бизнес-английский лучше учить в маленьких городах: Сан-Диего, Брайтоне или Лимерике. Там меньше шансов встретить соотечественников и говорить с ними на русском вместо английского.

Если нужно готовиться к языковым экзаменам для поступления в иностранный университет, оптимальная нагрузка на курсах — 40 часов в неделю. TOEFL — это американский вариант теста, поэтому для подготовки лучше ехать в США или Канаду. IELTS — британский тест, а значит, подойдут курсы в Великобритании и Ирландии.

Как забронировать

Курсы можно поискать в интернете или сразу забронировать на LinguaTrip.com. На сайте собраны аккредитованные языковые школы разных стран и информация о программе, расположении и проживании.

Плюс LinguaTrip.com в том, что не нужно искать школы самостоятельно, заполнять анкету на сайте школы, переписываться с секретарем и переводить деньги на иностранный счет. Достаточно выбрать курс и внести предоплату. После этого менеджеры сами свяжутся со школой и пришлют студенту подтверждение места на курсе.

Что в итоге

Курсы английского за рубежом помогают снять языковой барьер и заговорить на английском быстрее, чем курсы в родном городе или занятия с репетитором. Можно совместить учебу с отпуском и в любое время отправится в ту страну, где давно хотелось побывать. А с LinguaTrip.com не придется искать школу и заполнять документы, чтобы забронировать курс.